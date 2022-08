Marcus Ulpius Traianus: Linistit, masurat si modest ...

In randul marilor personalitati din lumea antica, in mod deosebit in vasta galerie a imparatilor romani, un loc aparte il ocupa Marcus Ulpius Traianus, nascut in ziua de de 18 septembrie a anului 53 d.Hr. in municipiul Italica, o colonie a veteranilor romani situata in provincia Baetica din sudul Peninsulei Iberice.Tanarul Traian va urca toate treptele civile si militare rezervate membrilor tagmei senatoriale, dovedind un zel deosebit pentru cariera de soldat, petrecuta la inceput alaturi de ... citeste toata stirea