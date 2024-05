Maxim Pop (PNEsMM), candidat la functia de primar al comunei Tarlisua: Primaria trebuie sa fie permanent aproape de comunitate!

Maxim Pop, candidatul la functia de primar al comunei Tarlisua din partea Partidului National Esaranesc Maniu Mihalache (PNEsMM), vin cu urmatoarele propuneri pentru imbunatatirea activitatii primariei in folosul tarlisuanilor:Pregatirea de specialisti in vederea formarii unui nucleu pentru atragerea de fonduri guvernamentale si europeneStimularea micilor investitori interni si externi pentru a deschide firme pe teritoriul comunei Tarlisua in domenii de activitate precum prelucarea de ... citește toată știrea