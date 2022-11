Mesaje, culori, sarbatori, de Ziua Nationala a Romaniei, la Scoala Gimnaziala nr. 4 Bistrita! Elevii ucrainieni, implicati in sarbatoarea nationala

Mesaje, culori, sarbatori, proiectul inscris in CAES la Scoala Gimnaziala Nr. 4, Bistrita, in anul scolar 2022-2023, a debutat cu vizita la Arhivele Nationale Bistrita-Nasaud, la expozitia dedicata Centenarului Unirii : Sub sceptrul coroanei. Elevii claselor a III a Step-by-Step si a II-a Step-by-Step, impreuna cu invatatorii Bor Mariana, Cuciurean Ancuta, Timoce Anca si Cuciurean Bogdan au fost foarte incantati si au redat ulterior prin desene ceea ce au vazut acolo. Urmand indemnul lansat ... citeste toata stirea