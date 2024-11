MIERCURI, 13 NOIEMBRIE 2024, se colecteaza pubela verde, pentru deseurile reciclabile din sticla, in Municipiul Bistrita si in localitatile componente, fiind a doua saptamana intreaga din luna! Contribuie si tu la eforturile noastre de a face Bistrita-Nasaud un judet mai curat, colecteaza separat corect deseurile reciclabile si scoate-le in fata portii conform programului de colectare.IMPORTANT: Daca nu ai primit pubela verde, suna la Dispecerat Supercom - 0263.944, in zilele de luni pana ... citește toată știrea