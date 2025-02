Miercuri, 19 februarie, se colecteaza pubela galbena pentru deseurile reciclabile din plastic / metal doar in municipiul Bistrita!

DE REEsINUT! Miercuri, 19 FEBRUARIE 2025, se colecteaza PUBELA GALBENA pentru deseurile reciclabile din plastic / metal DOAR in Municipiul Bistrita! In localitatile componente - Unirea, Viisoara, Sigmir, Sarata, Ghinda si Slatinita pubela galbena se va colecta in ultima zi de miercuri luna!ATENEsIE! Incepand cu 2025, in TOATE LOCALITAEsILE COMPONENTE ale Municipiului Bistrita, pubela galbena se va colecta in ultima zi de miercuri din luna - respectiv, miercuri, 26 februarie!Daca aveti ... citește toată știrea