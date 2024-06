Miercuri, 19 iunie, se colecteaza pubela galbena pentru deseurile reciclabile din plastic / metal in Bistrita si localitatile componente! In Unirea, pe 26 iunie!

Miercuri, 19 iunie, se colecteaza pubela galbena pentru deseurile reciclabile din plastic / metal in Municipiul Bistrita si in localitatile componente cu exceptia cartierului Unirea!IMPORTANT! In Cartier Unirea, pubela galbena se va colecta miercuri 26 IUNIE 2024! S-a facut aceasta modificare in programul de colectare pentru a imbunatati serviciile de colectare a deseurilor reciclabile! Cartierul Unirea incepe de la strazile Agrisului - Zmeurei - Strugurasului - Izvorul Rece - Ulmului - Valea ... citește toată știrea