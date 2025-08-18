Editeaza

Miercuri, 20 august, se colecteaza pubela galbena (plastic/metal) doar in municipiul Bistrita!

"IMPORTANT! PUBELA GALBENA pentru deseurile reciclabile din plastic / metal se colecteaza Miercuri, 20 AUGUST 2025, DOAR in Municipiul Bistrita! In localitatile componente - Unirea, Viisoara, Sigmir, Sarata, Ghinda si Slatinita, pubela galbena se va colecta in ultima zi de miercuri din luna!

DE REEsINUT! Incepand cu 2025, in TOATE LOCALITAEsILE COMPONENTE ale Municipiului Bistrita, pubela galbena se va colecta in ultima zi de miercuri din luna - respectiv, miercuri, 27 AUGUST 2025!

