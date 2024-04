Miercuri, 24 APRILIE, se colecteaza PUBELA GALBENA in cartierul UNIREA

MIERCURI, 24 APRILIE 2024, se colecteaza PUBELA GALBENA in cartier UNIREA din Bistrita. Incepand cu acest an, pentru CARTIER UNIREA din Bistrita, pubela galbena se ridica in a 4-a saptamana din luna, in ziua de miercuri.Aceasta modificare in programul de colectare vine pentru a imbunatati serviciile de salubritate pentru utilizatorii din Bistrita. Cartierul Unirea incepe de la strazile Agrisului - Zmeurei - Strugurasului - Izvorul Rece - Ulmului - Valea Rusului - Emil Rebreanu.Va recomandam ... citește toată știrea