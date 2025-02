MIERCURI, 26 februarie, in toate localitatile componente ale municipiului Bistrita se colecteaza PUBELA GALBENA!

ATENEsIE! MIERCURI, 26 februarie, in TOATE LOCALITAEsILE COMPONENTE ale Municipiului Bistrita - UNIREA, VIISOARA, SARATA, GHINDA, SIGMIR, SLATINIEsA - se colecteaza PUBELA GALBENA! Incepand cu 2025, pentru TOATE LOCALITAEsILE COMPONENTE ale Municipiului Bistrita, pubela galbena se ridica in a 4-a saptamana din luna, in ziua de miercuri.Aceasta modificare in programul de colectare vine pentru a imbunatati serviciile de salubritate pentru toti utilizatorii din Bistrita.Va rugam sa NU scoateti ... citește toată știrea