Miercuri, 8 ianuarie, se colecteaza SACUL ALBASTRU pentru deseurile reciclabile din hartie / carton in Municipiul Bistrita si localitatile componente

IMPORTANT! Miercuri, 8 IANUARIE 2025, se colecteaza SACUL ALBASTRU pentru deseurile reciclabile din hartie / carton in Municipiul Bistrita si localitatile componente.Incepem programul de colectare a deseurilor reciclabile din municipiul Bistrita si localitatile componente cu SACUL ALBASTRU pentru deseurile reciclabile din hartie / carton in data de 8 IANUARIE 2025, avand in vedere prima saptamana intreaga din luna IANUARIE 2025.Daca aveti o cantitate mai mare de deseuri reciclabile din ... citește toată știrea