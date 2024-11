Ministrul Adrian Caciu: A fost semnat contractul de finantare de 361 milioane euro pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bistrita-Nasaud!

"Orientarea pe care am avut-o impreuna si o avem in continuare este aceea de a duce banii catre investitii care sa creeze economie locala. Chiar ieri am semnat si contractul de apa cu Consiliului Judetean, cu Aquabis, de 361 de milioane de euro. Pana la urma, ceea ce face aici Teraplast isi regaseste o continuare un in aceasta lucrare de investitii majore in judetul Bistrita-Nasaud. Totul se leaga, totul este integrat si asa trebuie continuat in toate judetele tarii. Si aici, evident, totul ... citește toată știrea