Timp de doua zile, ministrul Agriculturii, este in Bistrita-Nasaud! Oficialul guverbanamentale are in program intalniri cu fermieri, autoritatile locale si antreprenori! Florin Barbu va participa astaza si la Cununa Graului, sarbatoarea comunei Sanmihaiu de Campie.Ministrul Agriculturii, Florin-Ionut BARBU, presedintele Comisiei pentru agricultura, sivicultura, industrie alimentara si servicii specifice din Camera Deputatilor, Adrian-Ionut Chesnoiu, presedintele Consiliului Judetean ... citeste toata stirea