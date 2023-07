Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan, a participat joi la semnarea contractului de finantare pentru migrarea datelor in cloud, o investitie de 177 milioane de euro. Bazele de date de la 30 de institutii urmeaza sa fie aduse in cloudul guvernamental, in urma semnarii contractului de finantare aferent investitiei privind dezvoltarea cloud-ului si migrarea in cloud, din Planul National de Redresare si Rezilienta, potrivit ministrului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, ... citeste toata stirea