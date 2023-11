Timp de doua zile, in capitala Uniunii Europene, ministrul BOGDAN IVAN a avut intalniri la cel mai inalt nivel cu membri ai Comisiei si Parlamentului European."Romania e puternica in Europa! La Romanian Digital Day, conferinta organizata de europarlamentarul Victor Negrescu, am prezentat proiectele din PNRR prin care aducem beneficiile tehnologiei si dezvoltam competentele digitale pentru sute de mii de romani. In marja conferintei, am discutat cu Iliana Ivanova, Comisar european pentru ... citeste toata stirea