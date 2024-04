Ministrul Bogdan Ivan: Obiectiv atins - Cloudul Guvernamental Dedicat in achizitie publica!

Bogdan Ivan, ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, anunta ca a fost publicat in SEAP si in Jurnalul Uniunii Europene licitatia pentru componenta de cloud dedicat din cloudul guvernamental. Potrivit acestuia, cloudul dedicat este rezultatul renegocierii PNRR cu Comisia Europeana si va functiona ca temelie a arhitecturii tehnice pentru infrastructura informatica a statului roman."Cloudul dedicat va contine cele mai eficiente si inovative tehnologii disponibile in lume, iar valoarea ... citește toată știrea