Ministrul Bogdan Ivan: Puterea companiilor romanesti pentru un viitor mai verde - Electrica si Romgaz aduc 400 MW de energie curata

Sursa: Rasunetul
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 15:51
Astazi, am facut un nou pas pentru viitorul energetic al Romaniei: Electrica si Romgaz au semnat un Memorandum de Intelegere pentru dezvoltarea, in comun, a unor capacitati verzi de producere si stocare a energiei, cu o putere totala instalata de pana la 400 MW, anunta ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Potrivit acestuia, complementaritatile celor doua companii se transforma intr-un avantaj competitiv pentru Romania. Parteneriatul dintre cele doua companii romanesti - gandit exclusiv prin ...citește toată știrea

