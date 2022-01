Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila: In aprilie se vor lansa apelurile de proiecte finantate prin PNRR

In luna aprilie a anului in curs, Ministerul Dezvoltarii va lansa apelurile de proiecte finantate prin Programul National de Redresare si Rezilienta, a anuntat astazi, in cadrul unei conferinte de presa, ministrul Cseke Attila."5.522 de familii tinere se vor putea muta in locuinte noi, cu consum de energie aproape zero (nZEB) dupa 2026, si isi vor putea inscrie copiii in crese noi, moderne si prietenoase cu mediul. Ne vom putea deplasa cu bicicleta mai mult, pentru ca vom construi 1.091 km de ... citeste toata stirea