Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan, a participat la Gala "Topul National al Firmelor"., in cadrul caruia au fost premiati 160 de lideri romani in business."Ii multumesc domnului presedinte Mihai Daraban pentru invitatia de a lua cuvantul in cadrul ceremoniei si il felicit pentru aceasta initiativa de traditie, care recompenseaza performanta companiilor din Romania. Am spus si aseara ca imi doresc sa fim parteneri in transformarea tarii noastre intr-un hub regional de ... citeste toata stirea