Ministrul Finantelor: Nu trebuie sa pacalim oamenii! Nu sustin reducerea CAS

Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat, in cadrul unei conferinte de presa, ca nu sustine reducerea contributiei pentru asigurari sociale (pensie)."La nivel guvernamental aceasta discutie nu a avut loc. Cred ca orice om care poate sa deschida o carte de aritmetica de clasa a II-a poate vedea care este efectul, fara sa stie economie. Nu trebuie sa inselam oamenii. Se incearca masuri de a creste veniturile oamenilor. Am mai vazut pe cineva care spunea taxe zero pe salariul minim. ... citeste toata stirea