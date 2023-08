Ministrul Finantelor Publice, Marcel Bolos, a anuntat, in cadrul unei conferinte de presa, ca pachetul de masuri fiscale si de reducere a cheltuielilor publice ar trebui adoptat in luna septembrie, iar ulterior va fi facuta rectificarea bugetara. Potrivit acestuia, daca aceste masuri nu se aproba, deficitul bugetar va ajunge in jur de 7% din PIB, iar "orice zi de amanare nu face bine pentru sanatatea financiara a Romaniei"."Masurile acestea pe care acum le ia Romania, pentru ceea ce inseamna ... citeste toata stirea