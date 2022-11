Ministrul Marcel Bolos, la prezentarea Centrului Recreativ Legacy, construit de catre Primaria Beclean!

Centrul Recreativ Legacy, construit de catre Primaria Beclean cu ajutorul unei finantari in cadrul Programului Operational Regional 2014 - 2020, in valoare totala de 22.709.102,47 lei - conform Contractului de finantare nerambursabila - Cod SMIS 123130, va fi prezentat in cadrul unui eveniment.Obiectivul general al Centrului Recreativ Legacy il reprezinta imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor din orasul Beclean si imprejurimi prin dezvoltarea unor activitati de petrecere calitativa a ... citeste toata stirea