Doua proiecte deosebit de importante, CL 11 si CL 5 sunt finalizate in proportie de 70% si o sa ofere gospodariilor beneficiare, acces la alimentarea cu aop potabila, anunta compania Mis Grup.CL 11:- Aductiune si extindere retele distributie alimentare cu apa in comuna Branistea (localitatile Branistea si Ciresoaia);- Rezervor apa si Statie de clorinare in comuna Branistea;- Statii de pompare apa potabila pe conducta de aductiune in comuna Branistea;- Extindere retele distributie ... citeste toata stirea