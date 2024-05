Mitropolitul Andrei a binecuvantat lucrarile de la Biserica Ortodoxa din Budus! Au fost sfintite Monumentul Eroilor si capela! Distinctii pentru primarul Florin Sandu Simionca si secretarul Florin Vararean

In Duminica a 3-a dupa Pasti (a Mironositelor), 19 mai 2024, Inaltpreasfintitul Parinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului si Clujului si Mitropolitul Clujului, Maramuresului si Salajului, s-a aflat in mijlocul comunitatii din Budus, judetul Bistrita-Nasaud, cu prilejul binecuvantarii lucrarilor efectuate in ultima perioada la biserica parohiala, a sfintirii Monumentului Eroilor si a Capelei Mortuare din sat. De asemenea, au fost sarbatoriti 679 de ani de la prima atestare documentara a ... citește toată știrea