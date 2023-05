Preotii din Protopopiatul Ortodox Bistrita, s-au reunit luni 15 mai 2023, in cadrul Conferintei preotesti de primavara, in prezenta Inaltpreasfintitului Arhiepiscop si Mitropolit Andrei si a Preasfintitului Benedict Bistriteanul.Slujba de Te-Deum a avut loc in biserica Protopopiatului de la ora 10 cu un cuvant de invatatura adresat de catre Inaltpreasfintitul Parinte Andrei, credinciosilor prezenti. Au fost prezenti subprefectul Ioan Zegrean, prof. univ. dr. Mircea Gelu Buta, Menut ... citeste toata stirea