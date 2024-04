Mitropolitul Andrei si sute de credinciosi la Procesiunea de Florii de la Bistrita

In ajunul Praznicului Intrarii Domnului in Ierusalim, sambata, 27 aprilie 2024, cu binecuvantarea si in prezenta Inaltpreasfintitului Parinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului si Clujului si Mitropolitul Clujului, Maramuresului si Salajului, la Bistrita a avut loc traditionala Procesiune de Florii, aflata la a VII-a editie. Alaturi de ierarh, la manifestarea duhovniceasca au participat numerosi clerici, monahi si monahii, oficialitati locale, judetene si centrale, copii si tineri ... citește toată știrea