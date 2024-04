Mobilitate Erasmus+ in Bistrita in cadrul proiectului "Think Global, Act Local!" al Scolii Gimnaziale "Avram Iancu"

In aceasta saptamana s-a derulat ultima mobilitate Erasmus+ din cadrul proiectului "Think Global, Act Local!" al Scolii Gimnaziale "Avram Iancu", Bistrita.Participantii din tarile partenere, Macedonia, Italia, Franta si Turcia, alaturi de cei din orasul gazda au fost antrenati timp de trei zile in activitati legate de invatarea outdoor. Avand sprijinul Inspectoratului Scolar Judetean Bistrita-Nasaud, al Primariei Bistrita, al Serviciului Judetean de Ambulanta si al Muzeului Judetean ... citește toată știrea