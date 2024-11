Monica Sasarman: Ei sunt oamenii care au incredere ca pot reprezenta cu cinste locuitorii judetului Bistrita-Nasaud in Parlamentul Romaniei!

"TEi sunt oamenii care au avut incredere in mine atunci cand mi-au incredintat una dintre cele mai importante misiuni in calitate de Secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii: t' t',t'...t'Zt'St't'St'"t'-t'"t',t'-Et'St' t' t't'St'"t'St' t't'-t',E t''t' t't'-t'"t'- t'"t't'Zt'-t't'St'-t',E t'-Et'St'Tt' t'Zt',t'S t'Zt'St'"t'S ... citește toată știrea