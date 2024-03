Monica Sasarman: Stadiu avansat pentru noul bloc ANL pentru specialisti, proiect promovat de Consiliul Judetean! Unde se vor mai construi locuinte ANL in judet!

Monica Sasarman, secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, a anuntat, in cadrul unei conferinte de presa, ca Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL) deruleaza mai multe investitii la nivelul judetului nostru, in cadrul programelor guvernamentale.Astfel, in judetul nostru, prin Programul de constructii locuinte pentru tineri sunt 16 unitati locative in constructie la Nasaud, un proiect de peste 6 milioane lei."De asemenea, 96 de unitati locative sunt ... citește toată știrea