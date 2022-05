Motoare turate, la Prundu Bargaului. In perioada 27-29 mai, nu rata a opta editie de la Hard Enduro Heniu!

Asociatia OFF Road Enduro Heniu in colaborare cu CS Master Bike Cluj si cu sprijinul Primariei Prundu Bargaului, Primariei comunei Lesu, Primariei Tiha Bargaului, Ocolului Silvic Prundu Bargaului, Ocolului Silvic Tiha Bargaului si Ocolului Silvic Lesu organizeaza, in perioada 27-29 mai 2022, concursul Hard Enduro Heniu. Evenimentul sportiv, aflat la cea de a opta editie, se desfasoara sub egida Federatiei Romane de Motociclism.Ca la fiecare editie, va fi un traseu nou, pe care organizatorii ... citeste toata stirea