Multumim! Dupa 41 de ani de cariera in Cadastru, inginerul Emil Manasturean porneste intr-o noua etapa a vietii: Mi-am facut meseria cu drag si profesionalism

Inginerul Emil Ilias Manasturean porneste intr-o noua etapa a vietii, odata cu pensionarea. Sunt 41 de ani de cariera in domeniu si 27 de ani in functia de director al Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bistrita-Nasaud.Nascut in judetul Cluj, a absolvit Facultatea de Geodezie in 1984, iar pentru ca a fost in Top 5 ca medie, ar fi trebuit sa activeze la Institutul de Geodezie de la Bucuresti. Era nevoie de 2 ani de stagiatura si a optat pentru Bistrita, incepandu-si activitatea la ... citește toată știrea