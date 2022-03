Municipiul Bistrita va avea bazin olimpic de inot! Unde va fi amplasat

Primarul Ioan Turc a declarat ca in municipiul Bistrita va fi construit un bazin olimpic, in urma discutiilor pe care le-a avut cu ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, si cu directorul general al CNI, Manuela Patrascoiu."O veste buna, Bistrita va avea bazin olimpic. Am anuntat intentia noastra cu ceva timp in urma. La Bucuresti am avut discutii cu domnul ministru Cseke Attila si cu doamna director general al Companiei Nationale de Investitii. Lucrurile sunt clare, exista confirmarea ferma cu ... citeste toata stirea