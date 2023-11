Teatru la Cinema are placerea sa anunte ca duminica, 12 noiembrie, de la ora 11:00, locuitorii orasului Bistrita sunt invitati sa urmareasca, proiectat pe marele ecran al cinematografului, musicalul pentru copii "Erus si Valea Iubirii" al celebrei Opere Comice pentru Copii, la Happy Cinema din Bistrita Retail Park.Teatru la Cinema ofera o alternativa si iubitorilor de teatru care nu pot fi prezenti in sala de cinema, celor care nu au un cinematograf in orasul lor sau romanilor din strainatate. ... citeste toata stirea