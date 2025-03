Muzeul Britanic si Palatul Buckingham (24)

In cea de-a treia zi de sedere la Londra, gazda si ghidul meu Alexandros Catalin B. a ales sa vizitam alte doua obiective aflate in top 10 locuri de vizitat din capitala Angliei, Muzeul Britanic si Palatul Buckingham. Deplasarea am facut-o, ca de obicei, cu metroul, mijloc de transport in comun modern, deosebit de comod. Impresia coborarii in adancuri cu scarile rulante este impresionanata, mai ales ca acestea ocupa doua - trei nivele de circulatie ale metroului, dotate cu statii incapatoare, ... citește toată știrea