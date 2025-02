Nasaudenii sunt invitati la spectacolul ''Pe la mandra din alt sat'', sustinut de Ansamblul artistic profesionist ''Muresul'

Incalzirea vremii ne face sa visam deja la venirea primaverii, anotimpul renasterii naturii, al obiceiurilor traditionale, al iubirii. Astfel, in 14 februarie, de la ora 18:00, va invitam cu drag la un spectacol original, pus in scena de prietenii nostri de la Ansamblul artistic profesionist ''Muresul'', regia spectacolului fiind asigurata de coregraf Florin Cerghedi, iar aranjamentul orchestral de dirijorul Zoli Bambo, sub atenta coordonare a directorului adjunct, Teodor Esogorean, si a ... citește toată știrea