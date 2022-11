Nicolae Balcescu - 170

Se implinesc la 29 noiembrie ,170 de ani de la trecerea in lumea dreptilor a istoricului, scriitorului si a celui mai inversunat luptator al anului 1848-NICOLAE BALCESCU. S-a nascut la Bucuresti intr-o familie de boierime marunta. Dupa tata trebuia sa se numeasca Petrescu, insa pastreaza numele mamei , dupa mosia Balcesti-Valcea .In 1832 il gasim elev la Colegiul Sf. Sava cunoscandu-i pe Heliade si I. Ghica. De mic era pasionat de istorie .La 19 ani il gasim militar ( iuncher ).In 1840 ... citeste toata stirea