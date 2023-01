Ninge ! Recomandari ale jandarmilor montani !

Jandarmii montani din cadrul posturilor Rodna, Piatra-Fantanele si Colibita vor fi prezenti in statiunile montane si pe traseele turistice adiacente, pentru a acorda sprijin la nevoie, turistilor care vor petrece sfarsitul de saptamana in zonele de agrement din aria de competenta. Avand in vedere faptul ca a inceput sa ninga si in perioada imediat urmatoare sunt preconizate precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare, in scopul evitarii unor evenimente nedorite si pentru a fi in siguranta, ... citeste toata stirea