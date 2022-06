Incepand cu luna Iunie 2022, se modifica programul de colectare a deseurilor pentru implementarea masurii ,,colectare din poarta in poarta".Deseurile colectate selectiv, se vor ridica astfel:- PUBELA NEAGRA se va ridica in data de: 13 si 20.06.2022,- PUBELA GALBENA se va ridica in data de 27.06.2022,- SACUL ALBASTRU ... citeste toata stirea