Editeaza

O femeie muscata de sarpe in Ilva Mare, dusa la spital

Sursa: Rasunetul
Sambata, 23 August 2025, ora 10:55
12 citiri
Persoana muscata de sarpe, constienta cu stare de ameteala in localitatea Ilva Mare. Persoana este transportata cu un atuturism spre Ilva Mica in intampinarea echipajelor medicale, transmite ISU BN.

Update: Victima, femeie in varsta de 52 de ani a fost ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Bistrita
Locuinte nZEB, la Beclean! Contract de finantare semnat de viceprimarul Cristian Nicula
Sesiuni lunare de informare, consiliere si promovare, dedicate comunitatilor din teritoriul GAL Lider Bistrita-Nasaud!
Medalii pentru sportivii de la Clubul de Judo si Arte Martiale Bistrita, la Sighisoara! Sensei Vasile Bodea, recompensat cu 5 Dan de Federatia Romana de Judo
Deputatul Diana Morar: Veste buna pentru mediul de afaceri din Romania! Vot online in adunarile generale ale societatilor
Gloria, invinsa in deplasare de CSM Corona Brasov, 25-24. Fiecare echipa a dominat cate o repriza
Finantare de 5 milioane lei pentru alimentarea cu gaze naturale a localitatii Sarata, prin Programul "Anghel Saligny"
Cele mai citite stiri
Inspectorul scolar Speranta Unciu va trece intr-o noua etapa, din 1 septembrie! Alti doi inspectori scolari se retrag la catedra
Doamna profesor Speranta Unciu, inspector scolar pentru invatamant profesional si tehnic, trece ...
,,NIMICURI'', volumul de poezii al parintelui Ioan Aurel Rus
Cu emotie si mult respect tin in mana o carte scrisa de catre parintele Ioan Aurel Rus. Este prima ...
Ce inseamna sa navighezi in siguranta pe internet?
Internetul face parte din viata noastra de zi cu zi si poate fi considerat poate cea mai importanta ...
ActualitateBusinessSportLife Show