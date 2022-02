O latura a zidului Cetatii Bistritei, descoperita de arheologii Complexului Muzeal

In toamna anului trecut Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud a efectuat cercetari de supraveghere arheologica in municipiul Bistrita in zona strazii Dogarilor nr. 7A, necesare pentru ridicarea unui imobil. Respectiva strada s-a dezvoltat in perioada medievala pe langa zidul de incinta, intre Portita Broastelor si Poarta Spitalului. Documentar este atestata la 1525, iar in planurile orasului din sec. XVIII figureaza ca o alee de-a lungul curtinelor. Dupa demolarea zidurilor, aceasta alee figureaza ... citeste toata stirea