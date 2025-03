O "Masa sanatoasa" pentru aproape 1000 de elevi bistriteni!

Municipiul Bistrita continua sa investeasca in educatia si bunastarea copiilor nostri, declara Gabriel Lazany, primarul municipiului Bistrita."Ne asiguram ca 959 de elevi din scolile din municipiu vor beneficia de o masa calda zilnica, conform Programului National "Masa Sanatoasa".Este vorba despre portii de masa calda in regim catering si de pachete alimentare, livrate pe tot parcursul anului scolar 2025, in zilele cu activitati didactice.Ne dorim sa asiguram fiecarui elev ... citește toată știrea