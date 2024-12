O noua casa maxim protejata la Viisoara - colt de rai pentru zece tineri cu nevoi speciale severe, printr-un parteneriat intre Fundatia HHC, Consiliul Judetean si DGASPC BN!

Fundatia Hope and Homes for Children Romania, in parteneriat cu Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bistrita-Nasaud, au inaugurat la Bistrita, pe Strada Calea Dejului nr. 27, o locuinta maxim protejata, in care vor locui 10 tineri cu dizabilitati.Serviciul le este destinat tinerilor cu nevoi speciale severe, de regula abandonati la nastere, crescuti in sistemul de protectie al drepturilor copilului. Ca si tineri, au nevoie de ... citește toată știrea