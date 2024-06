O noua expozitie de fotografie si obiect - "Sanziene la Maieru" - la Muzeul "Cuibul visurilor"

Sub egida Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, a Complexului Muzeal Bistrita-Nasaud, Muzeul "Cuibul visurilor" Maieru va invita incepand cu data de duminica, 23 iunie 2024, la o noua expozitie de fotografie si obiect: "Sanziene la Maieru" - editia a IX-a.Sarbatoarea Sanzienelor, asa cum este cunoscuta in denumirea populara, sarbatoare care, de altfel, coincide cu Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul, serbata in fiecare an la data de 24 iunie, este incarcata, la fel ca alte sarbatori din cursul ... citește toată știrea