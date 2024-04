O noua investitie la Budacu de Jos, sustinuta din bugetul local!

Primaria Budacu de Jos construieste o noua capela, investitie pe care orice autoritate locala isi doreste sa o foloseasca cat mai putin. Aceasta investitie, derulata cu fonduri din bugetul local, se va finaliza in cursul acestui an, anunta primarul Florin-Sandu Simionca."Va reamintim faptul ca in prezent exista amenajate capele mortuare in localitatile Monariu si Budus (acestea ... citește toată știrea