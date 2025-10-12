Editeaza

O sarbatoare a credintei si a comunitatii locale, la Galatii Bistritei

Duminica, 12 Octombrie 2025, ora 11:45
Biserica "Sfanta Cuvioasa Parascheva" din Galatii Bistritei, construita intre anii 1865-1867 si sfintita in anul 1901 de Mitropolitul Ioan Metianu, isi cinsteste anual hramul pe 14 octombrie, inchinandu-se Sfintei Parascheva, ocrotitoarea Moldovei.

In acest an, sarbatoarea se va desfasura in 14 octombrie, prilej de bucurie si comuniune pentru intreaga comunitate. Parohia, pastorita de parintele Marian Bulbuc, ii invita pe toti credinciosii sa participe la
slujba de hram, dupa urmatorul program: ...citește toată știrea

