O veste extraordinara pentru orasul de pe Somes. Becleanul este oficial in Top 100 Manageri din Romania

Orasul Beclean a reusit sa atraga aprecierea specialistilor prin proiectele de succes implementate, in cadrul Galei Capital "Excelenta in Management", desfasurata in data de 23 aprilie 2024.Gala Capital Excelenta in Management a reunit la Bucuresti cei mai buni specialisti din toate domeniile, pentru a le putea fi recunoscute performantele managerilor care coordoneaza proiecte de succes pentru fiecare comunitate.La Gala au participat cei mai buni manageri ai Romaniei, din diferite domenii ... citește toată știrea