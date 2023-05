- Mama, oamenii care s-au nascut fara auz in ce limba gandesc?Este intrebarea unui baiat de 13 ani.Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud organizeaza in data 8 iunie 2023, ora 18.00 expozitia-eveniment pentru persoanele cu dizabilitati "O zi din viata ta/O zi din viata mea".Partenerii nostri in acest proiect sunt:Asociatia Nationala a Nevazatorilor din Romania, Filiala Bistrita;Asociatia de Scleroza Multipla Bistrita;Asociatia Nationala a Surzilor din Romania, Filiala Bistrita;Primaria ... citeste toata stirea