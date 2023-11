Pe Valea Ilvelor, mai precis in comuna Ilva Mare, doamna Ilvelor, pe zahata ce duce spre Poiana Catunenilor, pe partea stanga cum urci, nu departe de ulita rincipala, ne apare in fata o casa bine amplasata, bine ingrijita, cu verdeata si flori fel de fel. E casa profesorilor Elisabeta si Stefan Sas, dascali mereu prezenti in viata obstei, largind notiunea de sat. In casa dansilor e un adevarat atelier de creatie, pictura si literatura. Se intrec in actiuni de cercetare, de valorificare a ... citeste toata stirea