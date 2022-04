Oaspeti din 4 tari la Palatul Copiilor Bistrita

In saptamana 4-8 aprilie a.c., la Palatul Copiilor Bistrita s-a desfasurat cea de-a treia intalnire de proiect, intre institutii de invatamant din Bulgaria, Turcia, Italia si Romania. Activitatile au constat in concursuri de informatica, workshop-uri interactive, vizite de studiu, prezentari tematice, ateliere traditionale etc.Mobilitateatransnationala s-a derulat in system hibrid(atat activitati online, dar si fata in fata).Partenerii bulgari (15 elevi si 2 profesori), alaturi de echipa ... citeste toata stirea