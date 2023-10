E din nou sambata dimineata. Inca o zi de toamna aurie, ca in Hanu Ancutei, cand, de Sfanta Paraschiva, masina prietenului nostru, dr. Vasile Habor (Gicu), ajunge de aceasta data, nu la Manastirea Prislop, ca in urma cu un an, pe 1 septembrie si nici ca in aceasta toamna, pe 9 octombrie, unde am fost pentru inchinare, acelasi trio, ci la Zoreni, un superb sat incropit cu veacuri in urma, in causul format de coamele dealurilor, la 40 km. de Bistrita.Soseaua asfaltata, intinata in curbe dese, ... citeste toata stirea