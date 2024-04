"Obiceiul nuntii la Maieru". Expozitie de fotografie si obiect la Muzeul "Cuibul visurilor" Maieru, din 26 aprilie

Sub egida Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, a Complexului Muzeal Bistrita-Nasaud, Muzeul "Cuibul visurilor" Maieru va invita incepand cu data de vineri, 26 aprilie 2024, la o noua expozitie de fotografie si obiect - "Obiceiul nuntii la Maieru".Nunta, alaturi de alte evenimente importante din viata omului (cum ar fi nasterea, botezul, inmormantarea), face parte din acele "enigme fascinante" cum le numea marele romancier Liviu Rebreanu in romanul "Ion". In leaganul copilariei lui, in ... citește toată știrea